iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Дженоа: Малиновский - один из тех игроков, которые заставляют тебя поднимать планку

Альберто Джилардино отметил влияние украинца на команду.
Сегодня, 19:59
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино высказался по поводу игры Руслана Малиновского.

По словам специалиста, он доволен тем, как выступает украинский футболист.

Читай также: Зинченко вошел в команду лучших игроков ноября в топ-5 чемпионатов

"Он игрок, который должен определять игру: своим качеством и левой ногой. Сейчас он ожидает от нас последовательности, потому что он один из тех игроков, которые заставляют тебя поднимать планку", - приводит слова Джилардино Calciomercato

В текущем сезоне украинец провел 12 матчей за Дженоа во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.

Напомним, в последнем туре Малиновский забил дебютный гол за Дженоа, расчехлив "пушку" с 30-ти метров.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский

Статьи по теме

Малиновский - в команде недели Серии А по версии WhoScored Малиновский - в команде недели Серии А по версии WhoScored
Малиновский: Забил важный гол, но если бы мы взяли очко, было бы лучше Малиновский: Забил важный гол, но если бы мы взяли очко, было бы лучше
"Знаем его качество и силу": Тренер Дженоа оценил дебютный гол Малиновского "Знаем его качество и силу": Тренер Дженоа оценил дебютный гол Малиновского
Гол Малиновского не спас Дженоа от поражения в матче с Фрозиноне Гол Малиновского не спас Дженоа от поражения в матче с Фрозиноне
Помочь журналистам

Видео

Как Роналдиньо получил прозвище футбольного волшебника
Как Роналдиньо получил прозвище футбольного волшебника

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс22:15
Райан Гарсия и Оскар Дуарте провели битву взглядов
Бокс21:50
"Меня называют гипнотизером": Чжилей оставил грозное послание Фьюри
Украина21:25
Женская сборная Украины потерпела четвертое поражение в Лиге наций
Украина21:05
Талантливым игроком Руха интересуются три европейских клуба
Биатлон20:45
"Детская ошибка": украинская биатлонистка объяснила свой провал в спринте на этапе Кубка мира
Бокс20:23
"Устройте этот бой": Чжилей хочет выступить в андеркарде мегафайта Усик - Фьюри
Другие20:03
Министерство спорта получило поручение разработать порядок допуска зрителей
Европа19:59
Тренер Дженоа: Малиновский - один из тех игроков, которые заставляют тебя поднимать планку
Европа19:44
Супруга Куртуа восхитила всех своей красотой на премии GQ
Биатлон19:31
Стал известен состав Украины на мужской спринт в Эстерсунде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK