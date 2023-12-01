Тренер Дженоа: Малиновский - один из тех игроков, которые заставляют тебя поднимать планку
Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино высказался по поводу игры Руслана Малиновского.
По словам специалиста, он доволен тем, как выступает украинский футболист.
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"Он игрок, который должен определять игру: своим качеством и левой ногой. Сейчас он ожидает от нас последовательности, потому что он один из тех игроков, которые заставляют тебя поднимать планку", - приводит слова Джилардино Calciomercato
В текущем сезоне украинец провел 12 матчей за Дженоа во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.
Напомним, в последнем туре Малиновский забил дебютный гол за Дженоа, расчехлив "пушку" с 30-ти метров.
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