Зинченко вошел в команду лучших игроков ноября в топ-5 чемпионатов
Статистический портал WhoScored отметил игру украинца.
Футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко отметился очередным достижением.
Украинский игрок попал в символическую сборную лучших игроков ноября в топ-5 чемпионатах по версии WhoScored. У Зинченко средняя оценка за прошедший месяц 7.7.
Лидером по средней оценке в данном составе является форвард Баварии Харри Кейн. У него в среднем по итогам ноября оценка 9.0 балла.
Напомним, также Александр Зинченко вошел в символическую сборную АПЛ по итогам ноября.
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