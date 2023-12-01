Зинченко вошел в команду лучших игроков ноября в топ-5 чемпионатов

Футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко отметился очередным достижением.

Украинский игрок попал в символическую сборную лучших игроков ноября в топ-5 чемпионатах по версии WhoScored. У Зинченко средняя оценка за прошедший месяц 7.7.

Лидером по средней оценке в данном составе является форвард Баварии Харри Кейн. У него в среднем по итогам ноября оценка 9.0 балла.

Напомним, также Александр Зинченко вошел в символическую сборную АПЛ по итогам ноября.

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