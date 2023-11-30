Зинченко попал в команду месяца АПЛ по версии WhoScored

Статистический портал WhoScored подвел итоги ноября в чемпионате Англии, составив символическую сборную.

В команду лучших футболистов месяца попал украинец Александр Зинченко с средней оценкой 7.67.

Также в сборную попали 4 футболиста Манчестер Юнайтед, а именно: Бруну Фернандеш, Диогу Далот, Андре Онана и Харри Магуайр.

Примечательно, что в прошом месяце в символическую команду попал Виталий Миколенко.

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