Зинченко попал в команду месяца АПЛ по версии WhoScored
Украинец провел прекрасный ноябрь.
Статистический портал WhoScored подвел итоги ноября в чемпионате Англии, составив символическую сборную.
В команду лучших футболистов месяца попал украинец Александр Зинченко с средней оценкой 7.67.
Также в сборную попали 4 футболиста Манчестер Юнайтед, а именно: Бруну Фернандеш, Диогу Далот, Андре Онана и Харри Магуайр.
Примечательно, что в прошом месяце в символическую команду попал Виталий Миколенко.
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