Ювентус определился со своей позицией относительно Суперлиги
Туринцы решили не рисковать.
Туринский Ювентус - один из клубов, которые официально ни поддержали, ни выступили против Суперлиги.
Клуб решил занять выжидательную позицию и понаблюдать за ситуацией со стороны, утверждает Tuttosport.
Напомним, что "бьянконери" были одними из основателей Суперлиги, а позднее последними вышли из проекта.
Сейчас в клубе не хотят торопить события и принимать какие либо решения. Клуб намерен сохранять нейтралитет до тех пор, пока у ситуации не станет близка к развязке.
Также вы можете ознакомиться со списком клубом, которые уже официально выступили против Суперлиги.
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