iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус определился со своей позицией относительно Суперлиги

Туринцы решили не рисковать.
Сегодня, 19:41
Ювентус / Getty Images
Ювентус / Getty Images

Туринский Ювентус - один из клубов, которые официально ни поддержали, ни выступили против Суперлиги.

Клуб решил занять выжидательную позицию и понаблюдать за ситуацией со стороны, утверждает Tuttosport.

Напомним, что "бьянконери" были одними из основателей Суперлиги, а позднее последними вышли из проекта.

Сейчас в клубе не хотят торопить события и принимать какие либо решения. Клуб намерен сохранять нейтралитет до тех пор, пока у ситуации не станет близка к развязке.

Также вы можете ознакомиться со списком клубом, которые уже официально выступили против Суперлиги.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

Статьи по теме

Юристы Погба попросили перенести заседание суда по делу о допинге Юристы Погба попросили перенести заседание суда по делу о допинге
Роналду требует от Ювентуса почти 20 миллионов евро Роналду требует от Ювентуса почти 20 миллионов евро
Хавбек Сити продолжит карьеру в Серии А Хавбек Сити продолжит карьеру в Серии А
Участие Малиновского в голе в обзоре матча Дженоа - Ювентус Участие Малиновского в голе в обзоре матча Дженоа - Ювентус
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика с пенальти и упущенная победа Жироны в обзоре матча с Бетисом
Гол Довбика с пенальти и упущенная победа Жироны в обзоре матча с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Футбол21:59
Неймар будет судиться с трансгендером, с которым у него якобы была сексуальная свзяь
Европа21:56
Манчестер Сити одолел Флуминенсе, выиграв клубный чемпионат мира
Европа21:24
Дженоа с Малиновским сумела дожать Сассуоло
Европа21:21
Клопп: Мое уважение Арсеналу, но Ливерпулю нужны очки
Европа20:55
25 человек из Оболони получили повестки - СМИ
Европа20:49
Один украинец попал в сборную АПЛ первой половины сезона
Киберспорт20:30
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Украина20:20
УХЛ: Киев Кэпиталс уничтожил Тризуб
Европа20:14
Хавбек Сити уведомил руководство клуба о своем желании уйти
Украина19:52
Суперлига: Запорожье обыграл Прикарпатье-Говерла, Кривбасс уступил Ровно
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK