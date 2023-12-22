Ювентус определился со своей позицией относительно Суперлиги

Туринский Ювентус - один из клубов, которые официально ни поддержали, ни выступили против Суперлиги.

Клуб решил занять выжидательную позицию и понаблюдать за ситуацией со стороны, утверждает Tuttosport.

Напомним, что "бьянконери" были одними из основателей Суперлиги, а позднее последними вышли из проекта.

Сейчас в клубе не хотят торопить события и принимать какие либо решения. Клуб намерен сохранять нейтралитет до тех пор, пока у ситуации не станет близка к развязке.

Также вы можете ознакомиться со списком клубом, которые уже официально выступили против Суперлиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!