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Лидер Реала посетил игру клуба Русина

За Сандерленд играет младший брат Джуда Беллингема.
Сегодня, 17:32
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Хавбек и лидер мадридского Реала Джуд Беллингем решил воспользоваться тем, что чемпионат Испании уже ушел на зимний перерыв.

Английский футболист принял решение посетить матч второго местного дивизиона между Сандерлендом и Ковентри Сити.

Джуд не просто так остановился именно на этом матче, ведь за хозяев выступает его младший брат Джоб.

На счету 18-летнего полузащитника в этом сезоне не настолько феноменальные показатели, как у его родственника. Джоб забил 4 мяча и отдал 1 ассист в 22 матчах текущей кампании.

Отметим, что в составе "черных котов" помимо Беллингема-младшего выступает также экс-футболист луганской Зари и бывший вингер сборной Украины Назарий Русин. На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 0:0.

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