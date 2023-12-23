Лидер Реала посетил игру клуба Русина

Хавбек и лидер мадридского Реала Джуд Беллингем решил воспользоваться тем, что чемпионат Испании уже ушел на зимний перерыв.

Английский футболист принял решение посетить матч второго местного дивизиона между Сандерлендом и Ковентри Сити.

Джуд не просто так остановился именно на этом матче, ведь за хозяев выступает его младший брат Джоб.

Images: Jude Bellingham at the Stadium of Light to watch his brother Jobe play for Sunderland. pic.twitter.com/YipAPHSeov — Madrid Universal (@MadridUniversal) December 23, 2023

На счету 18-летнего полузащитника в этом сезоне не настолько феноменальные показатели, как у его родственника. Джоб забил 4 мяча и отдал 1 ассист в 22 матчах текущей кампании.

Отметим, что в составе "черных котов" помимо Беллингема-младшего выступает также экс-футболист луганской Зари и бывший вингер сборной Украины Назарий Русин. На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 0:0.

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