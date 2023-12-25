МЮ может купить еще одного нападающего из итальянского чемпионата

Манчестер Юнайтед может попробовать подписать Джошуа Зиркзи, пишет teamTALK.

У Расмуса Хейлунда все еще нет голов в АПЛ, а Маркус Рэшфорд остается тенью самого себя. Потому, несмотря на непростую финансовую ситуацию, МЮ может попробовать найти форварда на трансферном рынке.

Одним из новых вариантов для манкунианцев стал форвард Болоньи Джошуа Зиркзи. Игрок оценивается в 35-40 млн евро, однако неизвестно, захочет ли клуб расставаться с ним в январе.

В текущем сезоне у нидерландского нападающего восемь голов в 19-ти матчах.

Ранее, напомним, сообщалось, что Сити подпишет молодого английского таланта.

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