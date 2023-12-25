"У фанатов сегодня очень смешанные чувства": реакция болельщиков МЮ на приход Рэтклиффа

При этом все продолжают с надеждой смотреть в будущее.

Крупнейшее объединение фанатов МЮ M.U.S.T выпустило официальное заявление по поводу покупки 25% акций клуба сэром Джимом Рэтклиффом.

В нем говорится, что у фанатов смешанные чувства, так как не очень понятно, как организация может передавать контроль в руки миноритарному акционеру. Все хотели, что бы сэр Джим владел большим процентом клуба.

При этом фанаты рассчитывают, что в ближайшее время им объяснят, как будет работать новая структура, а еще лучше провести встречу с представителями Рэтклиффа и INEOS.

"На протяжении 18 лет долгов, упадка и неумелого руководства болельщики МЮ громко и последовательно призывали к переменам в нашем клубе. Когда почти год назад было объявлено о так называемом стратегическом пересмотре, наконец-то стало ясно, что на горизонте маячит продажа клуба, которая потенциально могла бы принести новые инвестиции и новое направление, в котором так явно нуждается МЮ.

На этом фоне у фанатов сегодня очень смешанные чувства. Мы приветствуем инвестиции от поддерживающего МЮ с детства сэра Джима Рэтклиффа и его компании INEOS, но многие пожелают, чтобы его доля акций была больше, чем первоначально заявленные 25%.

Мы принимаем к сведению заявления о том, что он и его команда будут контролировать спортивную деятельность, но недоумеваем, как любая организация может передать свой основной бизнес в руки миноритарного акционера и как это может эффективно работать на практике.

Теперь владельцы и руководство клуба обязаны должным образом объяснить, как будет работать эта новая структура, куда будут направлены новые инвестиции и как это принесет пользу команде на поле. Мы ожидаем, что в ближайшем будущем поговорим с руководством клуба и командой INEOS, чтобы понять их планы и задать им очень много вопросов, которые возникают у болельщиков сегодня.

Сегодняшний день может – просто может – стать шагом вперед для МЮ после нескольких очень трудных лет. Но поскольку Глейзеры по-прежнему у руля, люди должны понимать, что болельщики Юнайтед останутся скептиками и будут ждать изменений на практике", – говорится в заявлении MUST.

Ранее также сообщалось, что сборную Бразилии могут отстранить от международных турниров.

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