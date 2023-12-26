Игрок МЛС мечтает вернуться в Ювентус

"Старая синьора" рассмотрит такой сценарий, но не в первую очередь.

Федерико Бернардески желает покинуть Торонто и вернуться в Италию, сообщает Николо Скира.

Настоящей мечтой для 29-летнего вингера является возвращение в Ювентус, где он провел пять лет своей карьеры.

Для того, чтобы его мечта стала реальностью, итальянец готов пойти на понижение зарплаты. В Торонто он получает 2,8 миллиона евро в год, а его контракт рассчитан до конца 2026 года.

Сообщается, что Бернардески до сих пор находится в хороших отношениях со многими игроками туринского клуба и с главным тренером Массимилиано Аллегри.

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Ювентус в свою очередь готов рассмотреть вариант с возвращением Федерико, однако это не является первостепенной задачей на январское трансферное окно. Клуб будет заинтересован в его услугах, если не удастся подписать главные цели.

В минувшем сезоне МЛС Федерико Бернардески принял участие в 33 матчах во всех турнирах, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.

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