Невилл: В 2023 году Манчестер Юнайтед был абсолютным позором

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл высказался об игре "красных дьяволов" в 2023 году.

"В 2023 году Манчестер Юнайтед был абсолютным позором. Время этого соглашения действительно непригодно, и ни одна действующая организация даже не подумала бы об этом".

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"В любом случае всего лучшего Джима Рэтклиффа, и я надеюсь, что он каким-то образом сможет найти способ упорядочить клуб и снова сделать его респектабельным на поле и за его пределами", - написал Невилл в соцсетях.

Напомним, после 18-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед занимает восьмое место, набрав 28 очков.

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