Невилл не исключил, что сами игроки дискредитируют МЮ

Гари Невилл считает, что недавние негативные слухи об МЮ могут быть результатом действий некоторых игроков.

Экс-игрок "дьяволов" заявил, что всегда был лоялен к футболистам, обвиняя руководство клуба, однако, если это их действия привели к текущему состоянию - это ужасное предательство.

"Я был лоялен к игрокам в течение года, сосредоточившись на гнилой среде и владельцах. Думаю, что в клубе есть трудности с тем, чтобы игроки справлялись со всем, что их окружает, и что что-то не так.

Но самое большое предательство, с которым можно столкнуться в футбольной раздевалке, – это когда игроки или их представители обращаются к СМИ, чтобы дискредитировать тренера и других игроков. Это абсолютно непростительно, честно говоря.

Поэтому, когда я услышал, что выходят эти истории, я подумал: "Ну вот, опять, черт возьми. Они взялись за дело, и теперь попытаются уволить очередного тренера, выгнать еще нескольких игроков".

Вы знаете, что это происходит, и вы можете сказать, что это подпитывается, и я подумал: "Хватит ныть, закройте свои рты, работайте так усердно, как только сможете, а послезавтра сделайте это снова". Вот и все", - цитирует Невилла Daily Mail.

Ранее также сообщалось, что Спаллетти стал почетным гражданином Неаполя.

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