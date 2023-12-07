Спаллетти стал почетным гражданином Неаполя

За спортивные заслуги и не только.

Лучано Спаллетти стал почтеным гражданином Неаполя, пишет Rai.

Экс-тренер Наполи явился на церемонию, на которой присутствововали мэр Неаполя, президент Наполи и члены городского совета.

Спаллетти присвоили статус почетного гражданина Неаполя "за его несомненные спортивные заслуги и за вклад в укрепление имиджа, престижа и неаполитанской идентичности даже за пределами национальных границ".

Сам же наставник сборной Италии заявил, что теперь будет вынужден подумать о переезде в Неаполь, ведь он стал скуньиццо (термин, в буквальном переводе означающий неаполитанский уличный мальчишка).

Ранее, напомним, наставник Тоттенхэма поделился воспоминаниями о своей лучшей карьере в FM.

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