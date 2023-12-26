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Манчестер Юнайтед нацелился на защитника Атланты

Скальвини может пополнить ряды манкунианцев.
Сегодня, 20:51
Джорджо Скальвини / Getty Images
Джорджо Скальвини / Getty Images

Защитник Аталанты Джорджо Скальвини может сменить чемпионат.

По информации журналиста Альфредо Педулла, Манчестер Юнайтед рассматривает возможность приобретения 20-летнего итальянца.

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Кроме того, интерес к игроку проявляет Реал, но Аталанта пока не планирует продавать Скальвини в зимнее трансферное окно.

Отметим, в текущем сезоне Серии А Скальвини сыграл 16 игр, в которых он отличился одним ассистом.

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