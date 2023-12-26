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Защитник Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в скромном французском клубе

Варан раздумывает над уходом из клуба.
Сегодня, 15:50
Рафаэль Варан / Getty Images
Рафаэль Варан / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан не удовлетворен своим положением в команде под руководством Эрика тен Хага.

Руководство рассматривает возможность продажи футболиста в зимнее трансферное окно. Согласно изданию GFFN, слухи о возможном переходе Варана в Саудовскую Аравию не соответствуют действительности.

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Есть информация, что 30-летний футболист может рассмотреть вариант перехода в Ланс, его родной клуб. Однако одной из проблем может стать его высокая зарплата.

В текущем сезоне на счету Варана всего десять матчей в рамках АПЛ, в которых он отличился одним голом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Рафаэль Варан Ланс

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