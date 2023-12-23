Варан готов пойти на снижение зарплаты ради Реала

Рафаэль Варан хочет вернуться в мадридский Реал, пишет AS.

Французский защитник выпал из основы МЮ, а Реал как раз нуждается в защитнике из-за травм основных игроков.

Ранее сообщалось, что Анчелотти не будет против возвращения француза, но проблемой была его зарплата. Варан готов пойти на ее снижение ради возвращения в Мадрид.

Защитник не счастлив в Англии и тоскует по Мадриду, где у него все еще есть дом и где он иногда проводит время с семьей – в том числе во время праздников.

Ранее также, напомним, МЮ уступил Вест Хэму.

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