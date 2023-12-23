Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: результат матча

В субботу, 23 декабря, Вест Хэм принимал дома многострадальный Манчестер Юнайтед.

В начале матча казалось, что это очередной матч, в котором безвольных манкунианцев сотрут в порошок, но ближе к середине игры МЮ ожил и начал довольно опасно огрызаться.

Во втором тайме команды показывали относительно равную игру, но гостям остро не хватало эффективных действий в последней трети. У "молотобойцев" таких проблем нет, так что на 72-й минуте Боуэн открыл счет, а через несколько минут Кудус удвоил преимущетсво команды Дэвида Мойеса. Благодаря этой победе Вест Хэм обходит МЮ в турнирной таблице.

Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 18-го тура АПЛ

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: Боуэн, 72, Кудус, 78

Ожидаемые голы (xG): 1.36 - 0.92

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 12 - 11

Удары в створ: 5 - 3

Угловые: 4 - 4

Фолы: 13 - 15

Атаки: 86 - 113

Вест Хэм: Ареоля - Цоуфал, Зума, Мавропанос, Эмерсон - Уорд-Проуз, Соучек, Лукас Пакета, Альварес, Кудус - Боуэн (Форнальс, 88).

Манчестер Юнайтед: Онана - Уан-Биссака, Эванс, Камбвала (Регилон, 84), Шоу - Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну, Антони (Пельистри, 73), Гарначо (Эриксен, 85) - Хейлунд (Рэшфорд, 57).

Предупреждения: Кудус, 43, Пакета, 74 - Эванс, 45+2, Фернандеш, 51

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