Бывший игрок сборной Англии встал на защиту Мудрика

Бывший форвард Барселоны Гари Линекер высказался о вингере Челси Михаиле Мудрике.

"Мы говорили о трансферах Челси, но я кое-что вижу в Мудрике. Думаю, что-то в нем есть. Он забил гол, у него сейчас три гола, он быстрый".

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"Он ко-что показывает, и он должен это делать, потому что стоит 100 миллионов фунтов, но это не его вина", - сказал Линекер в интервью The Rest Is Football.

В текущем сезоне на счету 22-летнего украинца три гола и один ассист в 17 матчах АПЛ.

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