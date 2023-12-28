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Мудрик - один из лучших, Миколенко и Ярмолюк показали среднею игру: оценки украинцев за матчи в АПЛ

Футболисты провели свои игры в английской Премьер-лиги.
Сегодня, 00:50
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В среду, 27 декабря, состоялись три матча, в которых приняли участие украинские футболисты.

Лондонский Челси в концовке встречи вырвал победу у Кристал Пэласа (2:1). Аналитический портал WhoScored оценил игру футболистов. Михаил Мудрик, который отметился голом, получил за свою игру оценку в 7.4 балла.

В параллельной встречи Брентфорд дома проиграл Вулверхэмптону (1:4). Полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк отыграл всего один тайм, а его игра была оценена в 6.1 балла.

В заключительном поединке дня Эвертон на своем поле уступил Манчестер Сити (1:3). Защитник Виталий Миколенко провел на поле всю игру, за которую получил 6.5 балла.

Ранее сообщалось, что Мудрик забил три гола в АПЛ, а их объединяет интересный факт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси эвертон брентфорд Виталий Миколенко Михаил Мудрик ЕГОР ЯРМОЛЮК

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