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Мудрик забил три гола в АПЛ - их объединяет интересный факт

Украинец заточен на лондонские команды.
Сегодня, 00:28
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках 19-го тура чемпионата Англии Челси дома переиграл Кристал Пэлас.

Украинский вингер Михаил Мудрик отметился голом, который стал для него третьим в рамках АПЛ в текущем сезоне.

Примечательно, что все три гола 22-летний футболист забил лондонским командами.

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Сначала Мудрик забил в ворота Фулхэма, затем поразил ворота Арсенала, а сейчас отметился в игре с Кристал Пэласом.

Отметим, что в текущем сезоне Челси сыграет с Тоттенхэмом, Вест Хэмом и Брентфордом.

Напомним, что в текущем сезоне Михаил также забил Ньюкаслу в Кубке английской лиги. Также на его счету две голевые передачи.

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