Челси - Ньюкасл 1:1 (4:2 пен): обзор матча и результат игры 19.12.2023
Во вторник, 19 декабря, в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги Челси встречался с Ньюкаслом.
Хозяева уверено контролировали мяч на протяжении всей игры, однако "сороки" смогли первыми выйти вперед. Форвард Каллум Уилсон сумел отличиться на 16-й минуте.
Далее "синие" предприняли немало попыток отыграться, однако гол пришелся лишь на конец встречи. Героем стал Михаил Мудрик.
В итоге, матч перешел в серию послематчевых пенальти, где сильнее оказался Челси. Лондонцы переиграли Ньюкласл со счетом 4:2.
Статистика матча Челси - Ньюкасл Кубка английской лиги
Челси - Ньюкасл 1:1 (4:2 пенальти)
Голы: Мудрик, 90+2 - Уилсон, 16
Владение мячом: 78% - 22%
Ожидаемые голы (xG): 0.95 - 0.65
Удары: 14 - 4
Удары в створ: 5 - 2
Угловые: 7 - 1
Фолы: 8 - 8
Челси: Петрович, Дисаси (Матсен, 78), Тиаго Силва, Бадьяшиль, Колуилл (Гюсто, 46), Галлахер, Фернандес (Броя, 32), Палмер, Кайседо, Стерлинг (Мудрик, 78), Джексон (Нкунку, 69).
Ньюкасл: Дубравка, Крафт (Триппьер, 46), Ласселс, Ботман (Берн, 46), Ливраменто, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Майли, Альмирон, Гордон (Ритчи, 52), Уилсон.
Предупреждения: Кайседо (2), Стерлинг (71), Уилсон (87), Галлахер (90), Бруно Гимарайнш (90), Мудрик (90).
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