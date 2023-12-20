Челси - Ньюкасл 1:1 (4:2 пен): обзор матча и результат игры 19.12.2023

Во вторник, 19 декабря, в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги Челси встречался с Ньюкаслом.

Хозяева уверено контролировали мяч на протяжении всей игры, однако "сороки" смогли первыми выйти вперед. Форвард Каллум Уилсон сумел отличиться на 16-й минуте.

Далее "синие" предприняли немало попыток отыграться, однако гол пришелся лишь на конец встречи. Героем стал Михаил Мудрик.

В итоге, матч перешел в серию послематчевых пенальти, где сильнее оказался Челси. Лондонцы переиграли Ньюкласл со счетом 4:2.

Статистика матча Челси - Ньюкасл Кубка английской лиги

Челси - Ньюкасл 1:1 (4:2 пенальти)

Голы: Мудрик, 90+2 - Уилсон, 16

Владение мячом: 78% - 22%

Ожидаемые голы (xG): 0.95 - 0.65

Удары: 14 - 4

Удары в створ: 5 - 2

Угловые: 7 - 1

Фолы: 8 - 8

Челси: Петрович, Дисаси (Матсен, 78), Тиаго Силва, Бадьяшиль, Колуилл (Гюсто, 46), Галлахер, Фернандес (Броя, 32), Палмер, Кайседо, Стерлинг (Мудрик, 78), Джексон (Нкунку, 69).

Ньюкасл: Дубравка, Крафт (Триппьер, 46), Ласселс, Ботман (Берн, 46), Ливраменто, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Майли, Альмирон, Гордон (Ритчи, 52), Уилсон.

Предупреждения: Кайседо (2), Стерлинг (71), Уилсон (87), Галлахер (90), Бруно Гимарайнш (90), Мудрик (90).

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