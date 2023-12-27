Мудрик попал в символическую сборную разочарований по версии ESPN
Михаил Мудрик вошел в символическую сборную разочарований текущего сезона, по версии ESPN.
Издание считает, что украинец стал жертвой той неоправданно большой суммы, которую Челси заплатил Шахтеру. Однако, в то же время, для Михаила все только начинается в АПЛ.
Кроме Мудрика из состава "синих" в команду разочарований попали Энцо Фернандес и Марк Кукурелья.
Символическая сборная разочарований сезона-2023/24
вратарь: Андре Онана (Манчестер Юнайтед)
защитники: Рис Джеймс (Челси), Эрик Дайер (Тоттенхэм), Йошко Гвардиол (Манчестер Сити), Марк Кукурелья (Челси)
полузащитники: Энцо Фернандес (Челси), Кэлвин Филлипс (Манчестер Сити), Мэйсон Маунт (Манчестер Юнайтед), Антони (Манчестер Юнайтед), Михаил Мудрик (Челси)
нападающий: Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед)
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