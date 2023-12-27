Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 обзор матча и результат игры 27.12.2023
Брентфорд на своем поле уступил Вулверхэмптону (1:3) в рамках 19-го тура чемпионата Англии.
Уже на первых минут гости шокировали соперника, забив дважды. Авторами голов стали Лемина и Хван Хи Чхан.
Буквально через пару минут Брентфорд сократил отствание - Висса реализовал свой момент.
До конца первого тайма Вулверхэмптон забил третий. Хван Хи Чхан оформил дубль.
Во втором тайме гости довели счет до разгромного. Белльгард отправил четвертый мяч в ворота Брентфорда.
Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк провел на поле первый тайм, а в перерыве был заменен.
В турнирной таблице чемпионата Англии Брентфорд занимает 14-ю строчку с 19 очками, а Вулверхэмтон идет 11 с 25 баллами. В следующем туре Брентфорд на выезде сыграет с Кристал Пэласом, а Вулверхэмптон с Эвертоном.
Статистика матча Брентфорд - Вулверхэмптон АПЛ
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4
Голы: Висса, 16 - Лемина, 13, Хван Хи Чхан, 14, 28, Белльгард, 79
Владение мячом: 60%-40%
Удары: 15-11
Удары в створ: 4-5
Угловые: 8-2
Фолы: 5-14
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