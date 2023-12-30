Гвардиола рассказал о текущей кадровой ситуации в Ман Сити

В ближайшем матче "горожане" не смогут рассчитывать на Эрлинга Холанда.

Рулевой Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился с фанатами клуба новостями о кадровой ситуации.

В частности испанец заявил, что Кевин де Брюйне близок к возвращению после травмы, которая была получена в начале сезона.

"Холанд по-прежнему не тренируется в составе. Ближайший игрок, который может вернуться, - Кевин де Брюйне, но мы должны быть осторожны.

Я доволен тем, как Кевин тренируется, ему нужен был этот перерыв", - сказал специалист на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что сегодня, 30 декабря, Ман Сити сыграет против Шеффилд Юнайтед. Матч состоится в 17:30 по Киеву.

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