Почеттино - о матче с Лутоном: В этом матче было много положительных вещей для Челси

Маурисио Почеттино прокомментировал итоги матча против Лутона.

Напомним, Челси с трудом, однако все же обіграл соперников, заработав важные очки.

Наставник же "синих" настроен еще более оптимистично. По его словам, сегодня команда показала прогресс, видно было, что начинают улучшаться многие аспекты игры.

"Я очень рад и доволен, потому что нам нужно было сыграть хорошо для того, чтобы обыграть Лутон. Если посмотреть на их прошлые матчи, то соперника трудно сломать, они умеют вернуться в игру. И это был отличный пример. Соперник проделал огромную работу, и на их стадионе сложно играть.

В этом матче было много положительных вещей для Челси, в которых нам нужно быть стабильнее.

Вижу, что многие аспекты улучшаются. Но в то же время это молодая команда. Футболистам нужно работать вместе, чтобы быть увереннее", – приводит слова Почеттино BBC.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм готов выкупить хавбека Челси.

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