Тоттенхэм готов выкупить у Челси полузащитника

"Шпоры" могут пополнить свои ряди Галлахером.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, Конор Галлахер рассматривает возможность перехода из Челси в Тоттенхэм.

Оба клуба уже находятся в активных переговорах относительно трансфера 23-летнего хавбека сборной Англии.

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"Шпоры" стремятся заключить сделку на сумму около 35 млн фунтов, в то время как Челси изначально рассматривал возможность продажи Галлахера за 45-50 млн фунтов.

В текущем сезоне на счету 23-летнего полузащитника четыре ассиста в 19 матчах АПЛ.

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