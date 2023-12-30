iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм готов выкупить у Челси полузащитника

"Шпоры" могут пополнить свои ряди Галлахером.
Сегодня, 16:50
Конор Галлахер / Getty Images
Конор Галлахер / Getty Images

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, Конор Галлахер рассматривает возможность перехода из Челси в Тоттенхэм.

Оба клуба уже находятся в активных переговорах относительно трансфера 23-летнего хавбека сборной Англии.

Читай также: Челси готов продать одного из основных игроков в межсезонье

"Шпоры" стремятся заключить сделку на сумму около 35 млн фунтов, в то время как Челси изначально рассматривал возможность продажи Галлахера за 45-50 млн фунтов.

В текущем сезоне на счету 23-летнего полузащитника четыре ассиста в 19 матчах АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси тоттенхэм Конор галлахер

Статьи по теме

Почеттино - о матче с Лутоном: В этом матче было много положительных вещей для Челси Почеттино - о матче с Лутоном: В этом матче было много положительных вещей для Челси
Челси без Мудрика добыл крайне непростую победу над Лутоном Челси без Мудрика добыл крайне непростую победу над Лутоном
Почеттино: Я романтик, я люблю футбол прошлого Почеттино: Я романтик, я люблю футбол прошлого
Почеттино поделился планами на зимнее трансферное окно Почеттино поделился планами на зимнее трансферное окно
Помочь журналистам

Видео

Голевые ошибки Зинченко в обзоре матча Арсенал - Вест Хэм
Голевые ошибки Зинченко в обзоре матча Арсенал - Вест Хэм

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа19:04
Эвертон с Миколенко разгромно уступил в гостях Вулверхэмптону
Европа18:54
Манчестер Сити в доминирующем стиле обыграл Шеффилд Юнайтед
Теннис18:35
Одна из самых ядовитых змей в мире прервала теннисный матч в Австралии
Европа18:12
Вильярреал подписал экс-игрока Манчестер Юнайтед
Европа17:53
Почеттино - о матче с Лутоном: В этом матче было много положительных вещей для Челси
Европа17:22
Профсоюз английских футболистов готовится обратиться в суд
Украина17:00
"Моя гордость": Жена Судакова поздравила Георгия с очередным достижением
Европа16:50
Тоттенхэм готов выкупить у Челси полузащитника
Европа16:33
Челси без Мудрика добыл крайне непростую победу над Лутоном
Европа16:16
Пиоли прокомментировал слухи о возможном увольнении из Милана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK