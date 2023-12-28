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Челси готов продать одного из основных игроков в межсезонье

Коннор Галлахер может покинуть клуб.
Сегодня, 20:59
Коннор Галлахер / Getty Images
Коннор Галлахер / Getty Images

Лондонский Челси, похоже, в зимнее трансферное окно будет не только покупать, но и продавать.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, "синие" готовы отпустить в другой клуб Коннора Галлахера. Маурисио Почеттино не будет препятствовать уходу игрока.

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Столичный клуб установил ценник на англичанина. Хавбека готовы продать за сумму в размере 45-50 млн евро.

В текущем сезоне Коннор провел 22 матча, отдав 4 результативных передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Конор галлахер

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