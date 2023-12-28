Неоправданные траты Манчестеров, "опорная" зависимость Челси: ТОП-5 худших трансферов 2023 года

Недавно мы рассказывали о ТОП-5 самых успешных трансферов минувшего календарного года. Теперь же пришла очередь вспомнить главные провалы на трансферном рынке.

В нескольких случаях нам пришлось объединить сразу несколько трансферов в один пункт, так как они состоялись в одно трансферное окно и получились примерно одинаково неудачными.

Так что ISPORT предлагает вам вспомнить, какие переходы в 2023 году можно смело назвать провальными, даже если у некоторых из них все еще есть шанс на то, чтобы в будущем исправить общую картину.

Манчестер Юнайтед, что ты делаешь? (Онана + Маунт + Хойлунд = 188 миллионов евро)

Летом 2023 года Манчестер Юнайтед по запросу Эрика тен Хага приобрел Мэйсона Маунта у Челси за 64,2 миллиона евро и Андре Онана у Интера за 50,2 миллиона. Затем клуб решил отказаться от трансфера Харри Кейна в пользу более молодого Расмуса Хойлунда, чей переход из Аталанты обошелся манкунианцам в 73,9 миллиона.

Уже во время предсезонной подготовки Онана умудрился пропустить с центра поля и поскандалить с Харри Магуайром. В первом туре АПЛ он "привез" пенальти, который так и не назначили. Но потом начался сущий кошмар.

Камерунец стал еженедельным участником подборок лучших мемов из-за своих постоянных ляпов на "ленточке". Бенефисом Онана стал выездной матч против Галатасарая, когда вратарь единолично лишил МЮ победы.

Источник: Getty Images

В то же самое время Лига чемпионов стала звездным часом Хойлунда - 20-летний датчанин на данный момент является лучшим бомбардиром турнира, забив пять голов. Но как же контрастируют его показатели в АПЛ. Лишь в матче против Астон Виллы он забил дебютный гол, до этого уйдя с поля без гола в 14 случаях. Не этого ждешь от форварда за 74 миллиона.

Не сильно лучше обстоят дела у Маунта. Но у хавбека есть одна уважительная причина - он сыграл лишь 626 минут в этом сезоне. Всему виной травмы, которые преследуют "красных дьяволов" с самого начала кампании. Но есть чувство, что проклятие "семерки", которую хавбек зачем-то взял, продолжится.

Статистика:

Онана: 27 матчей, 43 пропущенных гола, 8 матчей на "ноль";

Маунт: 12 матчей, 1 ассист;

Хойлунд: 23 матча, 6 голов.

Трагедия Неймара (из ПСЖ в Аль-Хиляль, 90 миллионов евро)

Никто в ПСЖ уже не мог скрывать того факта, что между Неймаром и Килианом Мбаппе существует серьезный конфликт. И так как парижане, ожидаемо, сделали ставку на француза, продажа бразильца была делом времени.

Очень долго ПСЖ не мог избавиться от игрока, который и сам желал уйти. И лишь в середине августа на помощь пришел Аль-Хиляль, который не постеснялся выложить за 31-летнего травматичного вингера 90 миллионов.

Дебют Неймара в Саудовской Аравии пришлось немного подождать, потому что во время трансфера он был травмирован. Выйдя в первом матче за новую команду всего на 26 минут, Ней успел отдать два ассиста.

Этой осенью Неймар успел сыграть всего пять матчей. И вот, в середине октября, во время выступления за сборную Бразилии он получил тяжелейшую травму - комбинацию разрыва крестообразной связки колена и мениска. На этом его сезон был окончен.

Источник: Getty Images

Конечно, в этом нет никакой вины самого Неймара. От такого никто не может быть застрахован. Но если судить сам трансфер, то 90 миллионов за пять матчей - слишком дорого, даже для саудовцев. Поэтому неудивительно, что они ищут вариант с расставанием с игроком.

Статистика: 5 матчей, 1 гол, 3 ассиста.

"Опорная" закупка Челси (Кайседо + Лавия = 178 миллионов евро)

В середине августа Челси ввязался в борьбу с Ливерпулем сразу за двух игроков одного амплуа. И в обоих случаях аргументы лондонцев перевесили аргументы мерсисайдцев.

Да, кто-то скажет, что Кайседо и Лавия погнались за деньгами, но это их выбор и осуждать их мы не будем. Но стоила ли борьба и заплаченные за них деньги того, что "синие" получили? Сомнительно.

Дебют у Кайседо выдался просто отвратительный. Эквадорец не вписался в игру и в итоге привез пенальти в собственные ворота. В следующих матчах ситуация не сильно улучшилась. Многие начали говорить о полнейшем провале данного трансфера.

Стоит все же отметить, что Кайседо слишком молод, ему всего 22 года. Он играет в сильнейшей лиге мира, получив статус самого дорого ее игрока. К тому же, Мойзес попал в команду, которую больше года "штормит" и пока не видно, что она приближается к выздоровлению.

Источник: Getty Images

Не совсем понятно, зачем Челси понадобился еще и Ромео Лавия. Купив Кайседо за 116 миллионов, Тодд Боэли решил, что его команде нужен еще один опорник, моложе на три года за 62 миллиона - невероятная логика. Зато можно поздравить Саутгемптон, который здорово заработал на игроке.

А что насчет игры Ромео? Тут говорить вообще не о чем. На момент написания материала бельгиец сыграл всего 32 минуты за сезон, до этого лишь раз попав в заявку на матч. 32 минуты, 62 миллиона - великолепная инвестиция.

Понятно, что, как и в случае с Неймаром, от травм никто не застрахован, но все же. Если ты покупаешь три десятка игроков за два года и твой главный тренер говорит, что ему некем играть, то твои умения вести бизнес вызывают вопросы.

Статистика:

Кайседо: 19 матчей, 5 желтых карточек;

Лавия: 32 минуты.

Изгой Феликс (из Атлетико в Челси, аренда, 11 миллионов евро)

История конфликта Жоау Феликса и Атлетико (читай Диего Симеоне) всем прекрасно известна. Португалец попал не в ту команду и не к тому тренеру. Жоау любит играть на чистых мячах, забыв о том, чтобы отрабатывать в обороне. У Симеоне такие игроки не задерживаются.

Так как продать его по ходу сезона за те деньги, которые хочет получить Атлетико, не получилось, стороны пришли к единственному верному решению - футболист должен был уйти в аренду.

И как вовремя подвернулся вариант с Челси! Лондонцы любезно согласились взять Феликса в аренду без права выкупа, заплатив 11 миллионов за пять месяцев использования игрока.

А каким получился его дебют - просто загляденье для всех фанатов Атлетико, которые поддерживают Симеоне в этом конфликте. Конечно, нельзя не упомянуть, что Жоау был чуть ли не лучшим игроком в матче против Фулхэма, но прямая красная карточка на 58-й минуте отлично характеризовала то, что с ним тогда происходило.

Источник: Getty Images

За весь период в Лондоне португалец отметится лишь четырьмя голами, то есть, "пенсионеры" по факту заплатили почти три миллиона за каждый его гол.

И как же на этом фоне контрастирует Атлетико, который после чемпионата мира-2022 словно стал другой командой. А все благодаря тому, что удалось договориться с Барселоной о скидке на трансфер Антуана Гризманна, которого начали задействовать по-полной. В итоге мадридский клуб был лучшим во второй части сезона в Испании, пока Феликс искал себя в Лондоне.

Сейчас Феликс играет на правах аренды в Барселоне. И ведь поначалу каталонские фанаты были в восторге от него. Но чем больше он играет, тем больше проявляются его мадридские проблемы, которые теперь не устраивают Хави Эрнандеса.

Статистика: 20 матчей, 4 гола.

Матеус Нуньес - последователь Калвина Филлипса (из Вулверхэмптона в Манчестер Сити, 62 миллиона евро)

Этот переход очень похож на переход Ромео Лавии в Челси. Непонятно, для чего португалец понадобился Пепу Гвардиоле еще и за такую цену, учитывая то, что несколькими месяцами ранее был приобретен на эту же позицию за меньшую сумму более опытный Матео Ковачич.

Пока что можно сказать, что Манчестер Сити просто инвестировал в Вулверхэмптон 62 миллиона, так как за эту сумму он купил игрока, который провел на поле всего 751 минуту за полгода.

Никто не отказывает Матеусу в его таланте, но есть чувство, что он поторопился с переходом. Вместо того, чтобы стабильно играть и прогрессировать, он стал соседом такого же неудачника в лице Калвина Филлипса, от которого клуб собирается в январе избавиться.

Источник: Getty Images

И если Нуньес не сможет решить эту проблему, он с легкостью может повторить судьбу Филлипса - Сити расстанется с ним, позабыв об этой неудаче.

Примечательно, что при всех проблемах Ман Сити с травмами, даже в этот период Нуньес не может пробиться в основу, выходя лишь временами на замену. Показательно, что в Лиге чемпионов он сыграл больше минут, чем в АПЛ - в еврокубке Гвардиола выпускал его против Црвены Звезды и Янг Бойз.

Получается, что Манчестер Сити заплатил 62 миллиона за игрока ротации для матчей против команд уровня Лиги Европы - не самая умная инвестиция. Но раз уж шейх Мансур может себе такое позволить, то почему бы и нет.

Статистика: 16 матчей (751 минута), 4 ассиста.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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