iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игрок получил травму, как только его объявили главной целью МЮ

Майкл Олисе выбыл на неопределенный срок.
Сегодня, 17:09
Майкл Олисе / Getty Images
Майкл Олисе / Getty Images

Майкл Олисе стал главной целью МЮ на летнее трансферное окно, утверждает Standard.

По информации издания, игрок должен стать первым приобретением клуба при Джиме Рэтклиффе и ознаменовать новую перестройку команды.

В контракте 22-летнего француза имеется пункт об отступных, однако их сумма неизвестно. Она точно превышает 35 млн фунтов.

Кроме того МЮ понимает, что оформить трансфер зимой не выйдет, потому клуб готовится побороться за Олисе летом.

Интересно, что как только эта новость появилась в английских СМИ, Кристал Пэлас объявил, что игрок выбыл на неопределенный срок из-за повреждения бедра.

Ранее также сообщалось, что МЮ интересуется игроком из Бундеслиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед может усилить линию атаки игроком из Бундеслиги Манчестер Юнайтед может усилить линию атаки игроком из Бундеслиги
Санчо приблизился к возвращению в Боруссию Д Санчо приблизился к возвращению в Боруссию Д
МЮ близок к подписанию нового центрального защитника МЮ близок к подписанию нового центрального защитника
Манчестер Юнайтед разорвал арендное соглашение с Регилоном Манчестер Юнайтед разорвал арендное соглашение с Регилоном
Помочь журналистам

Видео

Первый гол Яремчука в Ла Лиге и победа Валенсии в обзоре матча с Вильярреалом
Первый гол Яремчука в Ла Лиге и победа Валенсии в обзоре матча с Вильярреалом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки-2023
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа17:56
Клуб АПЛ интересуется тренером Жироны Цыганкова и Довбика
Европа17:50
Ван Дейк, Беллингем и Месси - номинанты на попадание в сборную года по версии FIFPro
Европа17:25
Фердинанд высказался об увольнении Руни из Бирмингема
Европа17:22
Английский клуб подписал игрока с нетрадиционной сексуальной ориентацией
Европа17:09
Игрок получил травму, как только его объявили главной целью МЮ
Формула 116:56
Риккардо: После возвращения в Формулу 1 мне пришлось отказаться от многих вещей
Бокс16:50
Тренер Дюбуа признался, что не хотел бы увидеть Фьюри следующим оппонентом Даниэля
16:42
Бенфика перехватила талантливого бразильца, которого ждали в Арсенале
Европа16:27
Игрок, призывавший к "черному дню для евреев", получил тюремный срок
Европа16:20
Коноплянка покинул Клуж в результате расторжения контракта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK