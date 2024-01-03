Игрок получил травму, как только его объявили главной целью МЮ

Майкл Олисе стал главной целью МЮ на летнее трансферное окно, утверждает Standard.

По информации издания, игрок должен стать первым приобретением клуба при Джиме Рэтклиффе и ознаменовать новую перестройку команды.

В контракте 22-летнего француза имеется пункт об отступных, однако их сумма неизвестно. Она точно превышает 35 млн фунтов.

Кроме того МЮ понимает, что оформить трансфер зимой не выйдет, потому клуб готовится побороться за Олисе летом.

Интересно, что как только эта новость появилась в английских СМИ, Кристал Пэлас объявил, что игрок выбыл на неопределенный срок из-за повреждения бедра.

Ранее также сообщалось, что МЮ интересуется игроком из Бундеслиги.

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