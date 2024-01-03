Манчестер Юнайтед может усилить линию атаки игроком из Бундеслиги

У манкунианцев довольно обширный шорт-лист.

Манчестер Юнайтед проявляет интерес к игрокам нападающей линии из Бундеслиги. Об этом сообщает The Athletic.

Английский клуб исследовал возможные условия перехода Тимо Вернера из РБ Лейпциг. Кроме немца, Манчестер Юнайтед интересовался полузащитником Баварии Томасом Мюллером, однако он продлил контракт с мюнхенской командой.

Читай также: Манчестер Юнайтед разорвал арендное соглашение с Регилоном

Если МЮ решит арендовать игрока, вариантом может быть Эрик Шупо-Мотинг, который не часто выходит в стартовом составе.

Также у "красных дьяволов" есть и резервный вариант, а именно приобретение лидера Штутгарта Серу Гирасси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!