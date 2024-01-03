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Манчестер Юнайтед может усилить линию атаки игроком из Бундеслиги

У манкунианцев довольно обширный шорт-лист.
Сегодня, 15:54
Тимо Вернер / Getty Images
Тимо Вернер / Getty Images

Манчестер Юнайтед проявляет интерес к игрокам нападающей линии из Бундеслиги. Об этом сообщает The Athletic.

Английский клуб исследовал возможные условия перехода Тимо Вернера из РБ Лейпциг. Кроме немца, Манчестер Юнайтед интересовался полузащитником Баварии Томасом Мюллером, однако он продлил контракт с мюнхенской командой.

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Если МЮ решит арендовать игрока, вариантом может быть Эрик Шупо-Мотинг, который не часто выходит в стартовом составе.

Также у "красных дьяволов" есть и резервный вариант, а именно приобретение лидера Штутгарта Серу Гирасси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига манчестер юнайтед

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