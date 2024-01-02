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Манчестер Юнайтед разорвал арендное соглашение с Регилоном

Испанец едет в Лондон.
Сегодня, 17:20
Серхио Регилон / Getty Images
Серхио Регилон / Getty Images

Защитник Серхио Регилон возвращается в Тоттенхэм, так как Манчестер Юнайтед решил завершить его аренду. Об этом сообщает издание The Athletic.

В сентябре 27-летнего испанца подписали из-за травм Люка Шоу и Тайрелла Маласии. Теперь, учитывая выздоровление обоих фулбеков, а также уменьшение числа матчей из-за провала в Лиге чемпионов, Регилон пополнит стан "шпор".

Отметим, в текущем сезоне на счету футболиста всего 12 матчей во всех турнирах, где Серхио не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Айнтрахт объявил о переходе полузащитника Манчестер Юнайтед.

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