Турецкий гранд хочет приобрести игрока МЮ

Антони Марсиаль может перейти в Фенербахче

Французский форвард Антони Марсиаль может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Takvim, в услугах игрока заинтересован Фенербахче. "Канарейки" предлагают за игрока 7 млн евро.

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Турецкий гранд не единственный клуб, который пытается подписать Антони. Также в услугах Марсиаля, по информации различных источников, заинтересованы Лион, Интер и клубы из Саудовской Аравии.

Отметим, что контракт нападающего с манкунианцами истекает уже предстоящим летом, поэтому, он может вести переговоры с любой неанглийской командой о переходе на правах свободного агента, который может случится после завершения этого сезона.

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