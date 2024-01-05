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Турецкий гранд хочет приобрести игрока МЮ

Антони Марсиаль может перейти в Фенербахче
Сегодня, 20:28
Антони Марсиаль / Getty Images
Антони Марсиаль / Getty Images

Французский форвард Антони Марсиаль может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Takvim, в услугах игрока заинтересован Фенербахче. "Канарейки" предлагают за игрока 7 млн евро.

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Турецкий гранд не единственный клуб, который пытается подписать Антони. Также в услугах Марсиаля, по информации различных источников, заинтересованы Лион, Интер и клубы из Саудовской Аравии.

Отметим, что контракт нападающего с манкунианцами истекает уже предстоящим летом, поэтому, он может вести переговоры с любой неанглийской командой о переходе на правах свободного агента, который может случится после завершения этого сезона.

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