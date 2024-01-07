Соперник Шахтера в Лиге Европы подпишет игрока, которого турецкий гранд исключил из состава

Французский Марсель пытается усилить линию полузащиты в зимнее трансферное окно.

Как соообщает Фабрицио Романо, провансальцы близки к подписанию Жана Онана из Бешикташа. Речь идет об аренде с правом выкупа.

Между клубами уже достигнуто соглашение о трансфере, сейчас ведутся переговоры с самим камерунским хавбеком об условиях контракта.

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Отметим, что в декабре прошлого года турецкий гранд объявил о том, что Жан Онана, а также Эрик Байи, Рашид Гезаль, Валентин Розье и Венсан Абубакар исключены из состава клуба из-за плохой игры.

Также стоит сказать, что Марсель сыграет с Шахтером в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матчи состоятся 15 и 22 февраля соответственно.

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