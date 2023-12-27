"Это большая разница": Тренер Шахтера рассказал, что может стать проблемой в противостоянии с Марселем

Главный тренер Шахтера Марино Пушич высказался об участии в плей-офф раунде Лиги Европы, где соперником его подопечных будет Марсель.

Наставник "горняков" отметил, что украинской команде предстоит подходить к противостоянию путем проведения товарищеских матчей на зимних сборах, в то время как французский коллектив будет участвовать в официальных поединках, но они постараются решить вопрос с готовностью.

"Это специфическая и необычная ситуация, но я способен адаптироваться, быстро приспосабливаюсь к обстоятельствам и всегда думаю о том, что при таких условиях, в такой ситуации мы можем сделать, чтобы лучше подготовить нашу команду. Я анализировал это со многими членами тренерского штаба, и мы создали план подготовки на этот месяц в Анталье. Программа готова, мы будем старательно работать по ней, чтобы быть готовыми к первому матчу.

Очень необычно, потому что другие команды уже будут играть в это время: Марсель проведет несколько официальных поединков, прежде чем встретится с нами, а у нас будут только товарищеские матчи - это большая разница. Но имеем то, что имеем. Будем стараться максимально подготовиться к этой игре, учитывая ее сложность, и настроиться на этот уровень в товарищеских матчах, которые сыграем в период подготовки. Это непросто, но мы будем прилагать все усилия на тренировках и в играх, чтобы быть готовыми, что, должен отметить, не преимущество, потому что команды уже играют официальные матчи, чувствуют этот высокий соревновательный уровень. Для нас ситуация иная - будем пытаться справиться с помощью программы тренировок".

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"Я всегда хочу играть против сильнейших соперников во время подготовки. Почему? Потому что есть большое сопротивление, и поэтому ты должен играть на грани возможностей. Результат не настолько важен, ведь все дело в сложности поединков и в том, чтобы быть готовым к официальным матчам. Я хотел бы играть против сильнейших, но это не так легко во время зимнего перерыва, потому что мы будем находиться в Турции, и найти таких оппонентов непросто, потому что большинство чемпионатов уже возобновятся. Надеюсь, удастся найти сильные команды в Турции, чтобы иметь хорошую практику.

Конечно, это минус для нас, но повторюсь: мы приложим максимальные усилия, чтобы достичь этого уровня, пройти как можно дальше, хотя это нелегко. Да, трудно найти топовые команды и играть с ними для практики, но я этого хотел бы, потому что после пяти-шести матчей с такими оппонентами ты ментально, физически и тактически лучше готов к следующей игре с таким соперником, как Марсель, клубом с невероятной историей, большим бюджетом и остальными качествами. Но таковы обстоятельства. Мы работаем над этим и увидим, сможем ли найти соперников в ближайшие две недели", - приводит слова Пушича официальный сайт Шахтера.

Напомним, что номинально домашний поединок против Марселя Шахтер проведет 15 февраля в Гамбурге, а ответный матч состоится 22 февраля. Ранее были определено время начала этих поединков плей-офф раунда Лиги Европы.

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