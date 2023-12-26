Пушич: Путевка в Лигу Европы – большое и важное достижение для Шахтера

Главный тренер Шахтера Марино Пушич оценил выступления "горняков" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Конечно я доволен выступлением своей команды. Понравилось, как мы себя представили, как сыграли. Мы получили много комплиментов от многих людей в Европе, топовых европейских команд. Они заметили, как мы выступили и проявили себя очень хорошо. Следует отметить результаты. И быть реалистами: выход в следующий еврокубковый раунд, путевка в Лигу Европы – большое и важное достижение для клуба".

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"Мы сражались до последней игры в такой сложной группе, пытались пройти дальше в Лиге чемпионов, так что можем уверенно говорить, что для нас это успех. Я очень доволен тем, как мы играли. Также считаю, что комплименты, которые звучали в наш адрес в Европе, о многом свидетельствуют", – сказал Пушич в интервью клубному сайту.

Напомним, по итогам группового этапа Лиги чемпионов Шахтер вышел с третьей строчки своей группы в плей-офф Лиги Европы, где сыграет против Марселя.

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