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Возлюбленная Куртуа приняла участие в фотосессии для рекламы нижнего белья

Модель продвигает нидерландский бренд.
Сегодня, 13:52
Мишель Герциг / Instagram
Мишель Герциг / Instagram

Жена голкипера Реала Тибо Куртуа приняла участие в фотосессии для известного бренда нижнего белья Hunkemoller.

Мишель Герциг, будучи довольно известной моделью из Израиля, решила сняться для нидерландской компании.

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Девушка красуется в фиолетовом комплекте белья, делая акцент на том, что даже ее тело не является столь идеальным.

Отметим, бренд Hunkemoller открыто говорит, что любая женская фигура является красивой. В фотосессиях нидерландская компания часто использует моделей плюс сайз.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модель Тибо Куртуа Реал Мадрид

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