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Легенда Манчестер Юнайтед недоволен выступлениями Рэшфорда

Англичанин получил сильную дозу критики.
Сегодня, 16:50
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Рой Кин оценил игру форварда Маркуса Рэшфорда.

"Я просто хотел немного больше. Я возлагаю большие надежды на Рэшфорда, всегда жду немного больше. Он провел матч, растрачивая удары. Я думаю, у него есть пара плохих привычек, когда он останавливает мяч и пытаетя делать финты в неподходящее время. Я считаю, что он недостаточно забегает за спины. Уверен, болельщики Юнайтед были разочарованы, наблюдая за ним".

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"Юнайтед играл против команды Чемпионшипа, и я думаю, Маркус должен был уходить с поля с мыслью: "Учитывая все эти моменты, я должен забивать или хотя бы отдавать больше голевых передач". Это может прозвучать немного грубо, но это потому, что мы многого от него ожидаем", – сказал Кин в интервью Goal.

Напомним, в нынешней кампании АПЛ на счету Рэшфорда три гола и два ассиста в 19-ти играх.

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