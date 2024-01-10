МЮ и Боруссия Дортмунд наконец договорились о переходе Санчо
Джейдон вернется в стан "шмелей" на правах аренды.
Дортмундская Боруссия и Манчестер Юнайтед наконец уладили все свои разбежности в переговорах по Джейдону Санчо.
Как сообщает ряд источников, манкунианцам удалось додавить "шмелей" и немецкий клуб согласился на их условия. Англичанин перейдет в стан коллектива Эдина Терзича на правах аренды без возможности выкупа.
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Сторонам усталось оформить последние детали, которые являются, по сути, формальностью. Дортмундцы оптимистично настроены по поводу закрытия сделки.
Отметим, что Санчо уже выступал за Боруссию в период с 2017 по 2021, а затем перешел как раз в МЮ.
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