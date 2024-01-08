Гендиректор дортмудской Боруссии решил покинуть клуб
Ханс-Йоахим Ватцке объявил, что покинет Боруссию в 2025 году.
Генеральный директор "шмелей" признался, что несколько устал за 20 лет в клубе и хотел бы наконец остановиться.
"В следующем году я буду на посту 20 лет. У меня усилилось ощущение, что наступил момент, когда я говорю: "Достаточно".
Я хотел сообщить это заранее, чтобы смягчить переход. Я очень благодарен клубу за то, что он предоставил мне такую возможность на протяжении многих лет.
Я считаю большой честью всегда чувствовать доверие", – сказал Ватцке.
Руководство клуба останавалось лишь принять решение функционера, однако его все равно попросили составить план преемственности в спортивном отделе клуба.
Ранее также сообщалось, кончилась знаменательная эпоха и в большом теннисе.
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