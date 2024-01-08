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Гендиректор дортмудской Боруссии решил покинуть клуб

Ватцке покинет клуб после 20 лет работы.
Сегодня, 16:59
Ханс-Йоахим Ватцке / bvb.de
Ханс-Йоахим Ватцке / bvb.de

Ханс-Йоахим Ватцке объявил, что покинет Боруссию в 2025 году.

Генеральный директор "шмелей" признался, что несколько устал за 20 лет в клубе и хотел бы наконец остановиться.

"В следующем году я буду на посту 20 лет. У меня усилилось ощущение, что наступил момент, когда я говорю: "Достаточно".

Я хотел сообщить это заранее, чтобы смягчить переход. Я очень благодарен клубу за то, что он предоставил мне такую возможность на протяжении многих лет.

Я считаю большой честью всегда чувствовать доверие", – сказал Ватцке.

Руководство клуба останавалось лишь принять решение функционера, однако его все равно попросили составить план преемственности в спортивном отделе клуба.

Ранее также сообщалось, кончилась знаменательная эпоха и в большом теннисе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд

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