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Моуринью назвал причину поражения Ромы от Лацио

"Особенный" вновь обвинил судей.
Вчера, 22:50
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью высказался о поражении от Лацио в рамках Суперкубка Италии.

"Мне казалось, что в первом тайме мы больше проявляли свой характер, были хорошо подготовлены, но все меняется, когда вы теряете Дибалу. Без него нет связи между атакой и защитой, уровень мастерства падает.

Проигрывать дерби всегда больно. У нас серьезные трудности, мы постоянно с ними боремся и при этом в последних матчах очень хорошо сыграли с Наполи, заслуживали большего с Ювентусом и Аталантой.

Сегодня мы проиграли из-за того, что я назову пенальти, подходящим для современного футбола. Это такой одиннадцатиметровый, который судья, находящийся в трех метрах от эпизода не дает, но дает ВАР. Именно так судьям говорят себя вести. 20-30 лет назад футболисты не стали бы падать так, как делают это сейчас".

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"Пенальти должен считаться крайней мерой. Судья был прав, решив не назначать его, но он мало что может сделать, когда тот, кто находится у экрана, подзывает его из-за минимального контакта, сопровождающегося шоу в исполнении футболиста.

Я не хочу сказать, что это не пенальти, но ситуация такова.

Исторически сложилось так, что топ-судья, который анализирует все стороны игры. Но матч заканчивается, когда одна из команд открывает счет, потому что Орсато играть не дает.

Мы проиграли дерби, и это ложится на нас и наших потрясающих фанатов тяжким грузом, но надо двигаться вперед. Чудовищная серия матчей завершится в воскресенье встречей с Миланом и впервые за долгое время у нас будет целая неделя на восстановление", – сказал португалец в эфире Sport Mediaset.

Напомним, Рома потерпела минимальное поражение от Лацио (0:1), вылетев из кубка страны.

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