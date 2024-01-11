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Ювентус - Фрозиноне: результат матча

Милик записал на свой счет хет-трик.
Вчера, 23:55
Ювентус - Фрозиноне / Getty Images
Ювентус - Фрозиноне / Getty Images

В четверг, 11 января, Ювентус принимал дома Фрозиноне в рамках четвертьфинала Кубка Италии.

Уже на 11-й минуте "бьянконери" получили право на пенальти, и Милик открыл счет. После гола Ювентус только нарастил давление, но забить удалось лишь под конец первого тайма, вновь отличился поляк.

Второй тайм начался опять с быстрого гола Милика, который расстрелял ворота на 48-й минуте. Через 10 минут форвард мог записывать покер на свой счет, но арбитр усмотрел офсайд и отменил гол. Однако молодой Йылдыз все же довел счет до разгромного уже на 61-й минуте.

Лишь после этого Ювентус наконец сбавил темп и довел матч до уверенной победы. В полуфинале команде Аллегри предстоит встретиться с Лацио.

Статистика матча Ювентус - Фрозиноне 1/4 финала Кубка Италии

Ювентус - Фрозиноне 4:0
Голы: Милик (пенальти) 11, 38, 48, Йылдыз, 61

Ожидаемые голы (XG): 3.12 - 0.25
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 23 - 10
Удары в створ: 10 - 3
Фолы: 9 - 10

Ювентус: Перин - Данило, Бремер, Гатти - Веа (Камбьязо, 71), Костич, Локателли (Николусси-Кавилья, 62), Маккенни, Миретти (Айлинг, 62) - Йылдыз (Нонж, 78), Милик (Влахович, 62).

Фрозиноне: Черофолини - Романьоли, Околи, Лузуарди - Лирола (Бонифаци, 79), Гарритано, Маццителли (Барренечеа, 60), Харруи (Джелли, 60), Брешианини, Ибрагимович (Соуле, 46) - Кайо Жорже (Шеддира, 79).

Предупреждение: Локателли, 20, Костич, 32, Гатти, 72

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