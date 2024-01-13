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Середняк Ла Лиги бесплатно подпишет талантливого вингера МЮ

Манкунианцам достанется лишь процент от последующей продажи.
Сегодня, 19:53
Матео Мехия / Getty Images
Матео Мехия / Getty Images

Испанская Севилья продолжает активно проводить зимнее трансферное окно.

Как сообщает Фабрицио Романо, андалусийцы подпишут Матео Мехию из Манчестер Юнайтед. Контракт колумбийца с манкунианцами истекал бы предстоящим летом, поэтому, английский клуб получит за своего игрока лишь 25% от последующей продажи, если таковая случится.

В текущем сезоне вингер выступал за молодежку "красных дьяволов", проведя 12 матчей, где забил 3 гола и отдал 5 ассистов. За основную команду МЮ Мехия не успел дебютировать 

Также стоит отметить, что у 20-летнего Матео 2 матча за сборную Колумбии до 20 лет.

Напомним, ранее сообщалось, чтоСевилья подписала хавбека Интера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья манчестер юнайтед

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