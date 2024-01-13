Середняк Ла Лиги бесплатно подпишет талантливого вингера МЮ

Манкунианцам достанется лишь процент от последующей продажи.

Испанская Севилья продолжает активно проводить зимнее трансферное окно.

Как сообщает Фабрицио Романо, андалусийцы подпишут Матео Мехию из Манчестер Юнайтед. Контракт колумбийца с манкунианцами истекал бы предстоящим летом, поэтому, английский клуб получит за своего игрока лишь 25% от последующей продажи, если таковая случится.

В текущем сезоне вингер выступал за молодежку "красных дьяволов", проведя 12 матчей, где забил 3 гола и отдал 5 ассистов. За основную команду МЮ Мехия не успел дебютировать

Также стоит отметить, что у 20-летнего Матео 2 матча за сборную Колумбии до 20 лет.

Напомним, ранее сообщалось, чтоСевилья подписала хавбека Интера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!