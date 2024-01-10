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Середняк Ла Лиги подписал хавбека Интера

Люсьен Агуме перебрался в стан Севильи на правах аренды.
Сегодня, 11:53
Люсьен Агуме / Getty Images
Люсьен Агуме / Getty Images

Испанская Севилья усилила линию полузащиты.

Как сообщает пресс-служба "нервионцев", Люсьен Агуме перешел в стан коллектива Кике Санчеса Флореса. Трансфер состоялся на правах аренды с необязательной возможностью выкупа за 8 млн евро.

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Права на Агуме принадлежат Интеру. В первой части сезона камерунец вышел на поле всего в одном матче и провел на поле лишь 4 минуты.

Стоит отметить, что у "нерадзурри" также будет опция обратного выкупа, если Севилья решится приобрести Люсьена на полноценной основе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер севилья

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