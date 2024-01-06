Эвертон пытается перехватить у Севильи хавбека Манчестер Юнайтед

Недавно Манчестер Юнайтед объявил об использовании опций продления контрактов сразу нескольких игроков среди которых был Ганнибал Межбри.

Затем появилась информация, что 20-летний полузащитник покинет команду в январе, отправившись в аренду в Севилью. Однако теперь появился другой претендент на игрока.

Как сообщает Фабрицио Романо, в гонку за Межбри включился Эвертон, который хочет перехватить его у андалусийцев - представители двух английских клубов провели переговоры о потенциальной аренде.

По информации источника, все будет зависеть от желания самого хавбека, который изначально предпочел Севилью, отказавшись от вариантов с Фрайбургом и Лионом.

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Ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед не собирается включать в соглашение об аренде Джедона Санчо в Боруссию Дортмунд опцию выкупа контракта.

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