iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эвертон пытается перехватить у Севильи хавбека Манчестер Юнайтед

Команда Виталия Миколенко хочет заполучить талантливого игрока, воспользовавшись хорошими отношениями между клубами.
Сегодня, 21:18
Ганнибал Межбри / Getty Images
Ганнибал Межбри / Getty Images

Недавно Манчестер Юнайтед объявил об использовании опций продления контрактов сразу нескольких игроков среди которых был Ганнибал Межбри.

Затем появилась информация, что 20-летний полузащитник покинет команду в январе, отправившись в аренду в Севилью. Однако теперь появился другой претендент на игрока.

Как сообщает Фабрицио Романо, в гонку за Межбри включился Эвертон, который хочет перехватить его у андалусийцев - представители двух английских клубов провели переговоры о потенциальной аренде.

По информации источника, все будет зависеть от желания самого хавбека, который изначально предпочел Севилью, отказавшись от вариантов с Фрайбургом и Лионом.

Читай также: Удар с лету: Игнатенко забил за Бордо в Кубке Франции

Ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед не собирается включать в соглашение об аренде Джедона Санчо в Боруссию Дортмунд опцию выкупа контракта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон севилья манчестер юнайтед

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед пока не собирается отпускать Санчо в Боруссию на постоянной основе Манчестер Юнайтед пока не собирается отпускать Санчо в Боруссию на постоянной основе
Турецкий гранд хочет приобрести игрока МЮ Турецкий гранд хочет приобрести игрока МЮ
Манчестер Юнайтед определился с судьбой сразу нескольких игроков Манчестер Юнайтед определился с судьбой сразу нескольких игроков
Тен Хаг не будет уволен в ближайшем будущем Тен Хаг не будет уволен в ближайшем будущем
Помочь журналистам

Видео

Удар с лету: Игнатенко забил за Бордо в Кубке Франции
Удар с лету: Игнатенко забил за Бордо в Кубке Франции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Бокс22:52
Беринчик начал тренировочный лагерь к бою за чемпионский титул
Европа22:40
"Лишь вопрос времени": капитан Интера переподпишет контракт со "змеями"
Европа22:30
"Мотивирована Сейшелами": супруга Зубкова показала откровенное фото с гипсом
Другие страны22:20
Не Кривцов: Интер Майами продал центрального защитника в Ривер Плейт
Европа22:00
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Европа21:56
"Он знает, что такое Барселона": Хави хочет, чтобы клуб продлил контракт с опытным игроком
Европа21:50
"У него много желчи": менеджер Стяуа уличил Коноплянку в обмане
Европа21:25
Челси с Мудриком разгромил Престон в Кубке Англии
Европа21:18
Эвертон пытается перехватить у Севильи хавбека Манчестер Юнайтед
Киберспорт21:04
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: broky открыл ТОП-10
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK