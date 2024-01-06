Удар с лету: Игнатенко забил за Бордо в Кубке Франции
Украинец сравнял счет в поединке национального турнира.
В рамках 1/32 финала Кубка Франции Бордо на выезде встречался с Саннуа.
Хозяева первыми открыли счет, но гости сумели восстановить ничейный результат.
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Автором гола в составе Бордо стал Даниил Игнатенко.
Победителем противостояния стал Бордо, который выиграл в серии пенальти.
Саннуа – Бордо – 1:1 (серия пенальти: 2:4)
Голы: Барджи, 17 – Игнатенко, 66
В текущем сезоне Игнатенко провел за французский клуб 18 матчей, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.
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