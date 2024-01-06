Удар с лету: Игнатенко забил за Бордо в Кубке Франции

В рамках 1/32 финала Кубка Франции Бордо на выезде встречался с Саннуа.

Хозяева первыми открыли счет, но гости сумели восстановить ничейный результат.

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Автором гола в составе Бордо стал Даниил Игнатенко.

Победителем противостояния стал Бордо, который выиграл в серии пенальти.

Саннуа – Бордо – 1:1 (серия пенальти: 2:4)

Голы: Барджи, 17 – Игнатенко, 66

В текущем сезоне Игнатенко провел за французский клуб 18 матчей, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

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