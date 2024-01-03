Яремчук стал седьмым украинцем, который забил в чемпионате Испании
Валенсия в домашнем матче 19-го тура Ла Лиги одержала победу 3:1 над Вильярреалом, а к успеху "летучих мышей" в этом противостоянии приложился украинский нападающий Роман Яремчук.
Украинец вышел на игру в стартовом составе хозяев поля и открыл счет в поединке на четвертой минуте. Для форварда Валенсии это был дебютный гол в Ла Лиге.
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Таким образом, Яремчук стал седьмым украинцем, которому удалось отличиться в высшем испанском дивизионе.
Лидирует в списке украинских бомбардиров-легионеров Ла Лиги нападающий Жироны Артем Довбик, у которого на данный момент 11 забитых мячей. Второе место с шестью результативными ударами занимает его одноклубник Виктор Цыганков.
Лучшие украинские бомбардиры в Ла Лиге:
- Артем Довбик, Жирона - 17 матчей, 11 голов
- Виктор Цыганков, Жирона - 33 матча, 6 голов
- Артем Кравец, Гранада - 26 матчей, 5 голов
- Евгений Коноплянка, Севилья - 32 матча, 4 гола
- Сергей Погодин, Мерида - 3 матча, 1 гол
- Александр Яковенко, Малага - 9 матчей, 1 гол
- Роман Яремчук, Валенсия - 13 матчей, 1 гол
Можно еще отметить бывшего нападающего киевского Динамо Олега Саленко, который забил 30 голов в чемпионате Испании за Логроньес и Валенсию в начале 90-х, но уже выступал за сборную россии.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Валенсия - Вильярреал (3:1).
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