"Футбол - чертов наркотик": Яремчук оценил свой дебютный гол в Ла Лиге
Украинский нападающий Валенсии Роман Яремчук отреагировал на свой гол в матче 19-го тура чемпионата Испании против Вильярреала.
Накануне украинец открыл счет в поединке на четвертой минуте, забив тем самым свой дебютный мяч в Ла Лиге, и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1.
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Эмоциями от результативного действия форвард поделился в своем Instagram.
"Футбол - это чертов наркотик", - написал Яремчук.
Также украинский нападающий поблагодарил болельщиков "летучих мышей" за поддержку.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Валенсия - Вильярреал (3:1).
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