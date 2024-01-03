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"Футбол - чертов наркотик": Яремчук оценил свой дебютный гол в Ла Лиге

Также украинский нападающий поблагодарил болельщиков за поддержку.
Сегодня, 10:32
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Украинский нападающий Валенсии Роман Яремчук отреагировал на свой гол в матче 19-го тура чемпионата Испании против Вильярреала.

Накануне украинец открыл счет в поединке на четвертой минуте, забив тем самым свой дебютный мяч в Ла Лиге, и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1.

Читай также: Яремчук стал одним из лучших игроков матча Валенсия - Вильярреал

Эмоциями от результативного действия форвард поделился в своем Instagram.

"Футбол - это чертов наркотик", - написал Яремчук.

Также украинский нападающий поблагодарил болельщиков "летучих мышей" за поддержку.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Валенсия - Вильярреал (3:1).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия вильярреал Чемпионат Испании Ла Лига Роман Яремчук

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Первый гол Яремчука в Ла Лиге и победа Валенсии в обзоре матча с Вильярреалом
Первый гол Яремчука в Ла Лиге и победа Валенсии в обзоре матча с Вильярреалом

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