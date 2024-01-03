Хоть в оценках порталы и разошлись.

Роман Яремчук стал одним из лучших игроков матча Валенсия - Вильярреал.

Напомним, во вторник, 2 января, "летучие мыши" уверенно обыграли гостей, а один из голов забил украинский форвард.

При этом портал WhoScored высоко оценил действия Романа, выдав ему оценку в 8.2. Балл выше получил только автор дубля Пепелу - 8.4.

А вот SofaScore был более скуп на баллы. Яремчук получил лишь 7.6, что все еще является одной из самых высоких оценок на поле.

Напомним, что забитый Яремчуком гол стал для украинца первым в рамках Ла Лиги.

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