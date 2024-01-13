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Ньюкасл - Манчестер Сити: обзор и результат матча чемпионата Англии

Кевин де Брюйне стал героем своего первого матча в АПЛ с августа 2022 года.
Вчера, 21:35
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images

В рамках 21-го тура чемпионата Англии Ньюкасл снекровленный травмами лидеров на своем поле принял Ман Сити.

Несмотря на отсутствие нескольких основных игроков "сороки" активно начали данную встречу и должны были открывать счет на старте, однако, гол был отменен из-за положения вне игры.

В следующем же эпизоде после отмененного гола гостей все же настигли плохие новости, правда, не в виде пропущенного, а в виде травмы. Игру не смог продолжить основной голкипер "горожан" Эдерсон, вместо которого появился Штефан Ортега.

После стартового натиска коллектив Пепа Гвардиолы перехватил инициативу и стал активнее действовать на чужой половине поля, что привело в итоге к забитому голу. Бернарду Силва элегантно переправил мяч пяткой в ворота Мартина Дубравки, отметившись юбилейным голом в рамках АПЛ.

В концовке первого тайма подопечные Эдди Хау выдали отменный отрезок, которого хватило, чтобы чуть более чем за две минуты не просто сравнять счет, но и выйти вперед благодаря голам Александра Исака и Энтони Гордона, после чего мячом гораздо больше стали владеть гости.

Впрочем, владение мячом не помогало Сити сравнять. Манкунианцы активно давили, создавали очень опасные моменты, но счет до определенного момента продолжал их не устраивать. Однако, у Гвардиолы было "особо опасное оружие" в запасе.

Кевин де Брюйне сыграл в АПЛ впервые с августа прошлого года, выйдя на замену и всего за несколько минут после своего появления на поле дальним ударом восстановил паритет, а уже в компенсированное время невероятным пасом нашел Оскара Бобба, который забил свой первый гол в АПЛ.

Статистика матча чемпионата Англии Ньюкасл - Манчестер Сити

Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3

Голы: Исак, 35, Гордон, 37 - Силва, 24, де Брюйне, 74, Бобб, 90+1

xG: 1.15 - 2.01
Владение мячом: 26% - 74%
Удары: 11 - 27
Удары в створ: 5 - 11

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Манчестер Сити

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