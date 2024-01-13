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"Это сумасшествие": Де Брюйне прокомментировал свой вклад в победу над Ньюкаслом

Кевин рассказал, что пока не готов играть весь матч, но выкладываться на 100% в концовке может.
Вчера, 22:29
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images

Хавбек Ман Сити Кевин де Брюйне поделился мыслями о своем перформансе в победном матче против Ньюкасла (2:3).

Напомним, Кевин вышел при счете 1:2 и забил гол, а также отдал голевую передачу. 

Де Брюйне заявил, что соскучился по таким эмоциям.

"Честно говоря, я смертельно уставший. Это было безумие. Я скучал по этому, знаете ли. У меня была серьезная травма, и мне нужно было время. Я много работал, и чтобы выйти на этот стадион, мне потребовалось больше силы воли, чем чего-либо еще, но это было безумие.

На данный момент я не могу делать это в течение 90 минут, но я могу работать в течение 20/25 минут. Это не может быть плохо!", - сказал бельгийский полузащитник.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Ман Сити Кевин Де Брюйне

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