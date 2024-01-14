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Хавбек МЮ перейдет в клуб, борющийся за выживание в Ла Лиге

Ганнибал Межбри станет игроком Севильи на временной основе.
Сегодня, 20:41
Ганнибал Межбри / Getty Images
Ганнибал Межбри / Getty Images

Испанская Севилья продолжает активно усиляться в зимнее трансферное окно, надеясь не вылетить из элитного дивизиона.

Как сообщает Фабрицио Романо, андалусийцы подпишут Ганнибала Межбри из Манчестер Юнайтед. Тунисец перейдет в коллектив Кике Санчеса Флореса на правах аренды с возможным правом выкупа.

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Отмечается, что если Севилья выкупит Межбри, то у "красных дьяволов" будет опция обратного выкупа в будущем. Финансовые детали остаются неизвестными.

В текущем сезоне Ганнибал провел 11 матчей во всех турнирах, забив 1 гол.

Стоит сказать, что "нервионцы" в нынешней кампании испанского чемпионата занимают 17-ое место, опережая Кадис идущий в зоне вылета лишь на один пункт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья манчестер юнайтед

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