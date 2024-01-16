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Реал поставил Мбаппе ультиматум

Француз все еще может оказаться в стане мадридского клуба.
Сегодня, 15:20
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Реал не устанавливал дедлайн для форварда ПСЖ Килиана Мбаппе и готовится к переговорам с ним. Об этом сообщает L’Équipe.

Инсайдеры в стане "сливочных" опровергают информацию о требовании от игрока объявить свое решение до 15 января. В то время как руководство мадридцев выразило желание не затягивать решение, подчеркнув, что не хочет повторения ситуации 2022 года.

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Реал хочет получить от Мбаппе письменное согласие на переход, а если футболист откажется от данного шага - клуб изменит приоритеты.

"Сливочные" ожидают, что игрок может принять окончательное решение ближе к плей-офф Лиги чемпионов, но подписание контракта не планируется до конца сезона, за исключением серьезных спортивных неудач, которые могут заставить клуб изменить свои намерения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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